Anoche Terelu Campos nos daba la última hora sobre su estado de salud en 'Sábado Deluxe'. La colaboradora confesaba haber 'superado' el 'test genético'; el resultado es que "no tengo nada genético", por lo que "no puedo transmitirle nada genético a mi hija, que es lo único que me importaba", aseguraba. Sin embargo, pese a esta buena nueva, Terelu sigue viviendo con miedo, así que ha contado que hablará con sus médicos para someterse a una doble mastectomía;"Quiero no vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo". Una decisión para la que cuenta con grandes apoyos, entre ellos los de su madre, María Teresa Campos. La periodista quiso dejarle claro a su hija que está con ella decida lo que decida, y así se lo hizo saber a través de una llamada telefónica al programa.

"Vivir con miedo es la peor forma de vivir, así planteado creo que la vida no es vida si uno tiene miedo", le decía su madre. "Si eso es lo que decían los médicos que podía hacerse y debía hacerse y si es lo que ella quería hacerse, me parecía muy bien. Si eso es lo que le iba a dar esa tranquilidad… Comprendo cómo lo está pasando, y bueno, la veo guapísima. No sé si más delgada o igual. Te quiero mucho, mucho", añadía.

"No ha sido el mejor verano de mi vida porque siempre teníamos el corazón pendiente de cómo se resolvía el asunto", confesaba la periodista. "Quiero decirte, Terelu, que si decides hacerlo, con otras tetas sí hay paraíso", zanjaba María Teresa para sacar una sonrisa a su hija en estos difíciles momentos.