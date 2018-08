Terelu Campos aclaraba anoche, en 'Sábado Deluxe', cuál es su actual estado sentimental tras los rumores que señalan que mantiene una relación con su ex, Salvador Pérez. Un tema que dio para mucho, y es que sus compañeros aseguran que la colaboradora tiene un brillo especial en los ojos desde que han vuelto a verse, así que era inevitable que le preguntaran si son o no pareja. "Ahora mismo no se puede definir lo que está pasando entre nosotros. La relación que yo tengo con Salva es la que queremos en cada momento", confesaba ella. Sin embargo, su hermana Carmen Borrego soltó un 'bombazo' que suscitó muchas preguntas... "Tú no solo has visto a Salva este verano sino que lo has visto mucho antes…", ¡toma ya!

Así que Lydia Lozano no podía no preguntarlo... "¿Ha habido más besos a parte del que hemos visto?", le preguntaba a su compañera. Y Terelu, ni corta ni perezosa con un tono irónico para señalar que es obvio, soltó; "¿Te acostaste anoche con Charlie?". "El que sea listo para pillarlo, que sea listo para pillarlo…", aseguraba Terelu.

Pero esto no le sentó nada, pero que nada bien a su compañera... "Yo no estoy en los titulares", aseguraba. "Terelu no ha estado a la altura de las circunstancias". Y la de las Campos no se lo creía, pero Lydia estaba enfadada de verdad, "me ha molestado", confesaba.

Así que su compañera no dudó en pedir perdón; "Te pido disculpas, no era mi intención ofenderte ni nada por el estilo. Creía que habías entendido por el conocimiento que nos tenemos todas… Como diciendo… te suelto la pelota a ti…". Pero ni esto calmaba los ánimos de Lozano... "Que no estoy en un partido de tenis", zanjaba.