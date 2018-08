Santiago Segura visitaba anoche 'Sábado Deluxe' para presentar su nuevo proyecto. El actor y director se ha unido a José Mota y Florentino Fernández para subirse a los escenarios con 'El sentido del humor: dos tontos y yo', un espectáculo que estrenarán a finales de este verano en Málaga. Pero como guionista, actor y director de éxito su perfil era el más idóneo para hacer algo más en el programa de Telecinco. Se les ocurrió pedirle que valorase el nivel interpretativo de los invitados más controvertidos del 'Deluxe', y el resultado fue de lo más divertido. Le pusieron fragmentos de momentazos de invitados de excepción, como Miriam Saavedra, Carlos Lozano, Oriana, Evelyn Cisneros y hasta Chabelita.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Él lo tiene claro, "Evelyn es una super estrella", y es que consideraba que se había marcado el papelón de su vida. Sin embargo no piensa lo mismo sobre Chabelita; "Siempre la he visto un poco como que se ha visto abocada a todo esto pero no creo que a ella le guste la farándula".

Pero, sin duda, el momentazo llegaba con Oriana González Marzoli. Tras ver su escena, Santiago lo tuvo muy claro; "la veo en una sitcom" (esas series de 20-30 minutos con risas enlatadas), y hasta confesó "ya tengo el guión medio perfilado". ¡No os perdáis cómo se imagina a la chica reality! "Sería una chica que se enamora de Víctor Sandoval y trata de cambiarle de orientación sexual sin darse cuenta de que no...". ¡Nos encantaría ver eso!