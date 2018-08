Yurena visitaba anoche 'Sábado Deluxe' para celebrar el 18 cumpleaños de su exitazo 'No cambié', un tema que ha cosechado las cifras más altas de su carrera y del que, sin embargo, no está del todo orgullosa... La cantante confesaba que hasta "detesta" la canción. Pero en mitad de su entrevista, Lydia Lozano, aunque quiso evitar hablar de su madre, recordó un 'divertido' momento en el que "me pegó un bolsazo en este plató". Algo que no sentó nada bien a Yurena, y no dudó en levantarse y sacar las uñas por Margarita Seisdedos; "No te voy a consentir que hables de mi madre", aseguraba poniéndose de pie y mirándola fijamente con ojos de leona.

"Por comentarios como el tuyo y de muchos otros se le ha quedado una fama a mi madre que no es", continuaba la cantante. Pero la cosa no quedó aquí... Yurena, muy enfadada, ha arremetido directamente contra Lydia, acusándola de mentirosa y protagonizando el golpe más bajo de todo el programa; "Es mentira, como lo de Ylenia".

A Lydia se le quedó tal cara de poema que prefirió echarse a bailar el 'No cambié' y cambiar de tema... Y aunque sus compañeros intentaron pedirle a Yurena que le pidiera perdón a la colaboradora, no entró en razón y se negó a disculparse.