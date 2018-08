Dani Martín no desaprovecha el verano, ¡pedazo de cesto que se agenció para su casa de Cádiz! El excantante de 'El canto del loco', que disfruta con su novia, Begoña, de su primer verano juntos, se acercó a las tiendas de Zahara de los Atunes para redecorar su casa. La pareja, que llegó en un espectacular quad, se paseó por las calles de la localidad y cargaron con el cesto hasta el coche. Dani adora la costa de Cádiz y hace mucha vida en el pueblo. Se hizo fotos con los vecinos y saludó a todos los seguidores que le reconocían. Antes de irse, el músico madrileño apuró un helado de chocolate para combatir el calor. Begoña Martín, que lucía un 'look black and white' con maxifalda, es una modelo de 23 años de origen estadounidense. Begoña vive en EE UU, donde compagina su carrera de Periodismo y Comunicación con su faceta de ilustradora.

El músico y su chica pasearon por la calle cargando con el enorme cesto de rayas rojiblancas. ¿Se dejaría llevar Dani por su pasión por los colores de su Atlético de Madrid? Desde luego pudo ser un impulso, pero para impulso, su último corte de pelo. El cantante se ha despedido de sus mechas azules y se ha rapado por completo. ¡Vaya cambio!

"Esta no tiene filtros!!! no quiero tener filtros!! Esto es lo que soy!! A tope de moreno!!", decía Dani en su publicación. Ya ha vuelto a ser el 'malote' de siempre, al que recordamos en 'El canto del loco', banda en la que Dani era el vocalista y que compartía con su primo David Otero. De hecho, el propio Dani contaba en otra de sus publicaciones que se había rapado él mismo y que le hacía ilusión haberlo hecho.

Para lo que también tuvo tiempo fue para pasárselo como un niño. El cantante dio un paseíto a un amigo y a su novia, que iba en la parte trasera, en un quad. ¡Menudo carro! Seguro que Dani consiguió impresionar a Begoña con su manejo del volante.