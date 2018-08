El matrimonio Carter, formado por la cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z, ha vivido uno de sus momentos más amargos encima de un escenario. ¡Y eso que si de algo pueden presumir es de haberse subido a un buen puñado!. El caso es que la cantarina pareja, que se encuentra en pleno apogeo de su gira 'On the run II' por varias ciudades de los Estados Unidos, no se podía imaginar, ni por asomo, el final de infarto que tendría su reciente concierto en Atlanta. Un final no apto para cardíacos, muy criticado por sus seguidores y que apenas dejó tiempo para que Beyoncé y Jay-Z pudieran despedirse de su séquito de fieles porque salieron del escenario a todo trapo.

Pese a que todo ha quedado en un susto y en una anécdota más en la carrera musical de Beyoncé y su churri, el concierto que los tortolitos han ofrecido en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta ha quedado empañado por la presencia de un espontáneo. Y es que cuando apenas quedaban pocos minutos para bajar el telón, un hombre con estado de embriaguez decidió subirse al escenario y empezar a correr detrás de Beyoncé y Jay-Z cuando estaban apunto de entrar en el backstage. Por suerte para ellos, los bailarines de los Carter se percataron de la movida y se echaron a correr detrás del espontáneo, evitando que también se colase en el backstage.

#OTRII Aquí tenéis un vídeo del incidente de anoche en #Atlanta, si os fijáis el chico llega andando por la pasarela izquierda y sale corriendo tras ellos por el escenario principal... 😰 pic.twitter.com/Xnp4hnH9nB — Beyoncé Spain (@BeyonceSpain) August 26, 2018

Un insólito suceso que ha llevado al equipo de producción de la gira a emitir un comunicado informando que "no hubo heridos en el incidente" y que tanto Beyoncé como su rapero favorito "han decidido no presentar cargos contra el individuo". Sin embargo muchos han sido los fans de la pareja que han puesto en duda la seguridad del concierto. Pues dicen que el espontáneo se subió al escenario por las escaleras principales y que allí no había ningún miembro de seguridad vigilando. ¿Se volverá la seguridad en los conciertos de Beyoncé y Jay-Z igual de estricta que en los aeropuertos?