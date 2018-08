La polémica no deja de perseguir a Chabelita. O Chabelita no deja de perseguir la polémica... No importa si está con Alberto Isla, Alejandro Albalá u Omar Montes, los debates van de su mano. Cuando creíamos que habían superado la peor de las crisis, va y llega otra. Después de haber tenido "complicaciones" los últimos días, así lo ha confesado el propio Omar en una entrevista para 'El programa del verano', por las fotografías en las Isa que aparecía semi desnuda en la cama al lado de un hombre totalmente desnudo, vuelve a haber crisis. "Tuvimos una pequeña complicación, pero estamos hablando y vamos a ver lo que pasa. A mí me gusta tener una relación estable más que un rollete porque soy un chico serio y me gustan las cosas bien hechas", dice Omar. Pero durante la entrevista, el rapero soltó algo que a su chica no le ha hecho ninguna gracia...

No se cortó un pelo a la hora de hablar de Aneth, la mejor amiga de Chabelita. "No quiero ni verla. Es una rata", asegura, y tiene claro que "vendería hasta a su madre". Parece que se siente traicionado por la amiga de su novia y cree que fue ella quien pactó grabar el encuentro con Isabel Pantoja.

Y, ¿qué opina su chica de todo esto? "He tenido días mejores... no sabía que había hablado así de Aneth y me pareció fuera de lugar", confiesa Chabelita. "Me ha sorprendido muchísimo", y no precisamente para bien. "Yo de sus amigos no le digo nada y si tengo que opinar lo hago en privado". Así que ha tomado una decisión muy clara; "Tendré que hablar con él porque yo a sus amigos no les falto el respeto y menos públicamente".