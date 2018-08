Britney Spears está muy 'apretada' por su ex y también por el pedazo de estilismo que se plantó en su último show. La chica tiene que pagar ahora 100.000 euros a Kevin Federline. No sabemos cómo pudo cantar (o respirar) con semejante corsé, pero sus fans británicos salieron encantados de su último show. Fuera de los escenarios, la pobre Britney también anda ahogada, y no por su ropa. La cantante mantiene una lucha legal por la manutención de sus dos hijos. La custodia la tiene su ex, Kevin Federline, desde 2007, pero ahora pide que la cantante le pase más dinero (ya paga 17.000 euros al mes).

Por el momento, el juez acaba de dictaminar que la rubia debe desembolsar 100.000 euros en concepto de gastos judiciales. Se trata de un dictamen provisional a la espera de que el magistrado decida si la petición de Federline es procedente.

Los dos hombres de su vida

Britney los adora, pero en 2007 perdió su custodia por sus graves problemas con el alcohol y las drogas. Desde entonces, Jayden y Sean viven con Kevin Federline, aunque Spears los visita siempre que puede. El ex marido de la cantante asegura que sus ingresos mensuales son de 2.600 euros, menos del 1 por ciento de los de Britney. Por eso, el chico asegura que necesita que se aumenten los 17.000 euros que ella le pasa de pensión.

El 21 de agosto, Britney intentó olvidar sus problemas y ofreció un concierto en la localidad inglesa de Scarborough, con motivo de su gira. La cantante siempre se rodea de sus bailarines y en esta gira los promotores han prohibido el alcohol a todo el personal. En lo personal, Spears sale ahora con el modelo iraní Sam Asghari.