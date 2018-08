Michelle Rodriguez y Jordan Barret saben cómo pasárselo bien en las bellas costas de Porto Cervo, en Cerdeña, Italia. Con un bikini blanco, la prota de The fast and the furious y su amigo, el modelo australiano Jordan Barrett –que parece decidido a dejarse ver con las estrellas, hace unos días fue Rita Ora– se relajaron en un yatecito tan ricamente. No les faltó de nada: un paisaje idílico, buen tiempo y una botellita –que el modelo australiano no la suelta ni queriendo– para celebrar la buena vida. Jordan es uno de los modelos más cotizados en la industria de la moda. Su padre, Adrian Barrett, fue condenado a ocho años por tráfico de drogas, aunque ahora está en libertad bajo fianza.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

El australiano y Michelle se han hecho súper amigos. Están pasando gran parte de las vacaciones juntos.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Se pegaron un chapuzón y después la actriz y el modelo aprovecharon para descansar a bordo del yate.

Gtres

Michelle, de 40 años, tiene un tipazo espectacular. El bikini blanco le sentaba fenomenal.