El fin de las vacaciones ha llegado para Terelu, que ha regresado al trabajo. Terelu vivió un momento muy emotivo en 'Sálvame', donde regresó casi dos meses después de su operación de pecho. Tras unas vacaciones en Málaga, donde la presentadora se refugió en su familia, Terelu se presentó en el plató del programa completamente recuperada de su operación de el tumor primario de su mama izquierda a la que se sometió en julio. Y, sobre todo, con las ideas muy claras sobre su decisión de someterse a una doble mastectomía. Ilusionada y muy optimista, Terelu demostró que está preparada para todo lo que su vuelta a las vacaciones le depara.

El primer tema que ocupa su atención es la doble mastectomía, una decisión que toma porque "no quiere vivir con miedo". "Ya sé a lo que me enfrento y soy más consciente de lo que pasa. Tomo la decisión respaldada por el equipo de médicos", ha declarado.

Por suerte para Terelu, algo por lo que ha podido dejar de preocuparse ya es por el riesgo de que su hija Alejandra pudiera tener cáncer de mama, ya que como ella misma reveló su cáncer no es genético. Y es que el miedo a que su hija sufra lo que ella siempre lo ha tenido: "Genéticamente no estoy predispuesta a tener cáncer de mama, pero he tenido dos”, especificó.

“Me quitaba la vida pensar que Alejandra pudiera vivir con miedo”, declaró. No osbtante, Terelu afirmó que animaba a su hija a someterse a las revisiones pertinentes cuando pasaran unos años.

El otro reto al que Terelu se encara es a su vuelta a los platós, algo que vivirá con gran intensidad. Y es que actualmente, con la emisión de 'Las Campos', ella y su familia son uno de los temas favoritos en 'Sálvame'.

También en el terreno personal Terelu se enfrenta a nuevas aventuras al lado de Salvador Pérez. El abogado, que fuera su novio entre 2009 y 2011, siempre ha estado muy presente en su vida y durante estos años han mantenido una bonita amistad que parece que este verano ha derivado en una segunda oportunidad.

"Ahora mismo no se puede definir lo que está pasando entre nosotros... La relación que yo tengo con Salva es la que queremos en cada momento", confesó dejando así abierta la posibilidad a una posible relación estable que le devuelva la sonrisa.