Kiko Hernández es uno de los colaboradores estrella de 'Sálvame' y ayer lo volvió a demostrar. Si hay un tema que ha ocupado la parrilla del programa este verano ha sido el lío que tiene Carlos Lozano con las mujeres. Entre Mónica Hoyos, Miriam Saavedra y Evelin, podría decirse que las vacaciones del presentador no han sido muy dulces, aunque temperatura, en todos los sentidos, no le ha faltado, porque están las tres ¡que arden! Pero para Kiko no hay diferencia entre ellas, según el colaborador todas buscan ocupar pantalla y hacer televisión a toda costa. "Miriam está loca por entrar en 'GH VIP'. Mónica, hasta que no lo ha conseguido no ha parado la pobre. Se ha venido hasta con piojillos", sentenció. Y claro, desató la bomba.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A Lydia no le pareció nada bien que hiciera ese comentario: "Me parece fatal que una concursante que va a estar en una casa durmiendo al lado de gente que no conoce, que vuelvas a decir otra vez lo de los piojos, me parece muy mal". Pero, tal y como rebatió Kiko, era verdad, y la propia Lydia lo reconoció: "Aquí vino una doctora y lo dijo". Las risas empezaron a aflorar entre los compañeros, y Kiko remató la faena: "Este año no va a haber 12 o 14 concursantes, va a haber por lo menos 24. Va a haber mucha vida ahí dentro".

Telecinco

Nadie quería reírse, Mila y Jesús Manuel hasta se tapaban la boca para disimular, pero el plató acabó estallando en risas cuando Kiko hizo una de sus imitaciones... ¡A los concursantes rascándose la cabeza mientras nominan! ¿Se lo pueden imaginar?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

No dejó de ser llamativo que Lydia Lozano saliera a la defensa de Mónica, ¿no eran enemigas íntimas? Además, fue la primera que puso en cuestión su higiene capilar, hace dos años, cuando era Carlos el que concursaba en la casa de Guadalix. "Que coja pista y que se lave el pelo", exclamó Lydia, a lo que Mila Ximénez añadió que su compañera había comentado que se podía freír un huevo en el pelo de Mónica Hoyos. ¡Qué fuerte! Hasta le escribió un peluquero a Lydia para afirmarlo: "Muy, muy, muy sucio", le dijo.

Telecinco

Aunque, peor fue el episodio del año pasado en el que una doctora le detectó liendres en directo a Mónica Hoyos. ¡Vaya disgusto se pegó! Hasta quiso dejar el programa... Pero como en 'Sálvame' se ríen de todo, luego apareció Lydia vestida de piojo. ¡Vaya show!