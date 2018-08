A Sofía Suescun le gusta un drama más que a un tonto un lápiz. A su paso por Honduras, al igual que el resto de sus compañeros, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ sufrió los estragos del esfuerzo y la falta de comida. Pese a ser la ‘superviviente’ que menos peso perdió, la navarra se vino del reality con 5 kilos menos y un maletín con 200.000 euros (… Interesante intercambio, ¿no creéis?). Como es lógico, nada más volver de la isla, comenzó a experimentar lo que se conoce como ‘efecto rebote’, recuperando poco a poco el peso perdido, una situación de la que se lamenta ahora a través de las redes sociales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram Stories

La joven ha colgado en sus Stories de Instagram una fotografía en la que aparece compungida durante un trayecto de tren. El motivo de su congoja no es otro que una duda que le plantea a su larga legión de seguidores y de la que ella conoce la respuesta: “¿Adivináis cuánto he engordado por el momento? (que se frene ya)”. Suescun ofrece la opción de 0 a 8 kilos y de 8 a 16 kilos. Lo que le gusta a esta chica un misterio… (sin olvidar su afición a los dramas).

Pues el caso, que enseguida desveló ella misma el peso que ha cogido desde su vuelta de Honduras: 10 kilos. Todo ello con ‘emojis’ llorando y demás parafernalias. ¿De verdad es para tanto? Básicamente, aunque lo preocupe coger unos kilillos, Sofía estará más o menos dentro de su peso ideal para una persona de su altura y constitución, por lo que ganar un poco de peso no le habrá venido nada mal (especialmente a su salud).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram Stories

Una actitud de la estrella de Mediaset que ha mosqueado (y con razón) a algún que otro internauta. “Espero que lo haga de forma sarcástica o por levantar polémica y de verdad no le importe su peso ya que hay personas que realmente necesitan ayuda con su cuerpo y Sofía no es una de ellas, así que, por favor, seamos serios”, le recrimina una seguidora. A principios de julio, cuando todavía no llevaba ni un mes en nuestro país, Suescun ya publicó su primer story para hablar de su cogida de peso, señalando que era “una bolita feliz”. ¿En qué quedamos, está contenta con su nueva talla o no?

Otro que también ha recuperado con creces lo perdido ha sido Logan. Recientemente, el tarzán de Honduras visitó ‘Sálvame’ y desveló que ha engordado 15 kilos tras perder 13 durante el concurso. De hecho, Chelo García Cortés intentó comprobar si su tableta de chocolate sigue intacta, pero el superviviente no le dejó. "Me han pagado por una entrevista no para hacer un striptease", sentenció.