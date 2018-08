Aunque Jaden Smith es todavía muy joven, ya es todo un artista polifacético. A sus 20 años puede presumir de ser un premiado actor, uno de los modelos más influyentes y hasta hacer sus pinitos en la música. Vamos, que lo tiene todo para triunfar y sonreír, sin embargo esto último le está viniendo cuesta arriba... Bueno, quizá se trate solo de un mal día y en su rutina diaria es un poco más simpático, pero este Jaden nos ha dejado boquiabiertos con su última reacción ante los 'paparazzis'. El actor estaba paseando por Calabasas, en California, mientras hablaba por su teléfono móvil con un aspecto de lo más serio y enfadado, ¿con quién estaría hablando? Sea quien sea, no le estaba haciendo demasiado feliz, ¿no? ¡Y lo pagó con las cámaras! ¿Cómo? Haciendo un gesto con sus manos como una especie de cuernos... Ay, Jaden, relaja esos ánimos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Pero esto no es lo único llamativo en este paseito del hijo de Will Smith, y es que el actor, gran amante y defensor de la moda libre, lució un bolso/bandolera/riñonera muy, muy curiosa... Enorme, negra, con cientos de bolsillos, decorada con llamas... Que más bien parecía un cinturón guerrillero. Eso sí, con ese carácter serio le venía como anillo al dedo. ¡Sí, señor! Y no le faltó el pantalón algo caído enseñando calzoncillo, cemiseta metida por entro y algo arrugada, y cientos de anillos. A ese color nuevo de pelo 'rubio pollo' ya nos hemos acostumbrado.