La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ex novia de Jesé Rodríguez será concursante de 'GH VIP 6'. Después de que se hayan confirmado nombres como Mónica Hoyos o Ángel Garó, sale a la palestra una nueva concursante. Según ha confirmado 'Sálvame', Aurah Ruiz será concursante de 'Gran Hermano VIP 6'. Aunque Aurah se dio a conocer gracias al programa del amor de Telecinco, lo cierto es que ha seguido siendo el centro de todas las miradas por su polémica con Jesé, padre de su hijo Nyan y con quien mantiene una guerra abierta por los cuidados del pequeño. De confirmarse la noticia podría suponer nuevos problemas con su ex, y es que podría aprovechar el distanciamiento de Aurah con el pequeño para contraatacar...

Aunque ella lo ha dejado siempre claro; "No me voy a rendir", asegura. Y es que si hay mujer guerrera y madre coraje, esa es Aurah. Así que estamos seguros de que va a tener mucho que ofrecer.

¿Cómo llevará no estar cerca de su hijo? ¿Lanzará, Jesé, dardos envenenados a su ex?