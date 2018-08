Kendall Jenner y Ben Simmons, su chico desde hace meses y jugador de la NBA, se han hecho una escapadita a México para presumir de afición a los deportes acuáticos, de cuerpazos y, claro, de amor. Se lo pasó pipa con su chico, que si olas arriba, que si olas abajo, que si chapuzón por aquí y chapuzón por allá. Unas vacaciones de diez en toda regla. Parece que la modelo mejor pagada del mundo no lleva nada mal la polémica que han generado sus declaraciones: “Soy selectiva con lo que hago. Nunca he sido una de esas chicas de las que hacen 30 desfiles cada temporada”, que han enfadado, y mucho, a la profesión, que no tiene la suerte, como ella, de ganar un pastizal gracias al reality familiar.

Agencias

También aprovechó para lucir cuerpazo, y es que aunque no tiene el culazo del que hace gala su famosa hermana Kim Kardashian, sí tiene un tipazo que la convierte en una de las tops del momento.

No hay más que ver las curvas que luce, tanto de cara como por la retaguardia. ¡Vaya bombón! Como se nota que la hija de Kris Jenner se cuida como ninguna, sin celulitis, la piel tersa, piernas tonificadas...

Y aunque, por supuesto, el deporte no podía faltar en las vacaciones de Kendall, también disfrutó de momentos de relax junto a su churri. Ella y Ben se adentraron en las profundidades del océano en un yate donde aprovecharon para tomar vitamina D.

La modelo y su chico hicieron gala en su yate de pasión que les une. Lo que no deja de inquietarnos es la extraña manera de Ben de cogerle las piernas a su novia... ¿Qué era lo que quería exactamente? Esperamos que solo fuera moverla un poco para que le dejara sitio...