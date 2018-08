Alessandra Ambrosio presumió de tipazo en Los Ángeles, no es de extrañar que todo el mundo quiera fotos suyas. Y a eso, a posar, se dedicó hace unos días en Los Ángeles el ex ángel de Victoria’s Secret. Y después de dar una lección de su estilo delante de la cámara a la multitud que paseaba por la playa, Ambrossio se dedicó a la buena vida: un bañito, un partido de voley sobre la arena y, por supuesto, que no falte la cervecita. Eso del aperitivo seguro que lo ha aprendido de sus viajes a España.... Está claro que tiene que reponer fuerzas para dedicarse en cuerpo y alma a su nueva conquista, el italiano Nicoló Oddi. Con él estuvo paseando a plena luz del día y en actitud cariñosa días antes de estar en la playa.

La top desfiló por última vez como ángel de Victoria's Secret el pasado noviembre, pero sigue con una figura escultural. ¡Vaya tipazo! Así da gusto verla jugar con la pelota.

Con un bañador de dos piezas color naranja, y un top con un precioso cruzado por la espalda, Alessandra lucía tipazo en la playa. Eso sí, tal vez debería comer solo un poquito más, que de tanto estirarse le va a notar ¡hasta el esternón!

Seis meses después de romper a principios de año con Jamie Mazur, padre de sus dos hijos, Anja, de 9 años, y Noah, de 6, Alessandra ya tiene nueva pareja. Se trata de Nicoló Oddi, un atractivo empresario italiano de 37 años, como la top brasileña. La pareja no se esconde y es fácil verlos por las calles de Los Ángeles abrazados y besándose con mucha, mucha pasión.

Pero, ¿quién es este atractivo italiano? Para quien no le conozca todavía, se trata de un diseñador conocido en el mundo de la moda. Actualmente es CEO de Alanui, o sea, director ejecutivo de dicha firma de ropa. En otras palabras, que aunque lo de Alessandra sea el voleibol, parece que ha metido un gol en toda regla, ¡vaya partidazo que se ha echado!