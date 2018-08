Desde que se conociera la noticia de la separación entre Kiko Matamoros y Makoke, muchos han sido los rumores que han rodeado a la pareja. Después de 20 años relación, la ruptura llegaba como un jarro de agua fría en todos los que les rodean. Inevitablemente la separación ha traído consecuencias en sus hijos, entre ellos Laura Matamoros, quien aseguró que; Te afecta porque piensas en la estabilidad de tu padre, porque lo que quieres es que esté tranquilo y que esté bien". El que también dio su opinión sobre el tema fue Diego Matamoros, aunque en su caso no tenía nada bueno que decir... Pero el otro lado, los hijos de Makoke, también se han visto afectados. Aunque hemos visto cómo están pasando estos días, no ha sido hasta ahora cuando se han pronunciado al respecto. Ha sido Javier Tudela quien ha hablado ante los medios.

Muchos han sido los rumores que apuntaban que la separación era solo una cuestión de negocios, y que Makoke y Kiko se habrían inventado toda esta historia para conseguir dinero para plantar cara a ciertas demandas. Aunque ya fue el propioKiko quien se encargó de desmentir dicha información, ahora ha querido hacerlo también Javier Tudela.

Gtres

Aunque no quería hacer ningún tipo de declaraciones de momento, pues le gustaría que primero lo hicieran "tanto Kiko mi madre", asegura que una vez que lo hagan a él no le importará hablar. Lo que sí ha querido dejar claro es que la separación no es una cuestión de dinero; "Sí puedo desmentir que sea un negocio".