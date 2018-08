Como casi de costumbre, Kiko Hernández se atrevía ayer en 'Sálvame' a soltar un 'bombazo' que ha traído cola... y como, casi de costumbre también, afectaba a uno de sus compañeros de programa. Esta vez le tocó a Lydia Lozano. La colaboradora se convertía en la protagonista de la jornada cuando su compañero soltó una información que nos dejó absolutamente a cuadros; ¡Lydia Lozano ha sido la culpable del retraso de un vuelo! Sí, tal y como lo estáis leyendo... Pero no, no se hizo un 'Melendi', que no cunda el pánico.

Todo ha sido propiciado por la llamada de un testigo que vio cómo la colaboradora causaba un caos en un vuelo de Grecia a España que provocó un retraso de 50 minutos.



Lydia y Charly volvían de pasar unos días de descanso en Mykonos, pero lo que no sabían es que tendrían que enfrentarse a un problema del siglo XXI... ¡No cabían sus maletas! Al parecer, la colaboradora se empeñó en que cupiesen, pero el equipaje del resto de viajeros no había dejado hueco para las suyas. Y aunque la tripulación puso la solución: pasar las maletas de Lydia y su marido a primera clase, "a ellos no", (especifica el testigo), ya se había provocado un retraso de más de media hora en la hora de despegue del vuelo... ¡Vaya faena!