Rafael Amargo revoluciona las redes por unas declaraciones sobre la homosexualidad

El célebre bailaor Rafael Amargo ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado sin tapujos y sin pelos en la lengua. Entre las declaraciones que hizo durante su encuentro con este periódico dio a entender que él disfruta de las relaciones sexuales que quiere en cada momento pero la forma de expresarlo ha revolucionado las redes sociales porque hay muchos colectivos de gays y lesbianas que lo han considerado ofensivo.

"Soy bisexual, creyente, hetero, entero y redondo" contestó Rafael cuando le preguntaron sobre su condición sexual pero no se quedó ahí para aclarar lo que le gusta en ese terreno. "No me considero ni maricón ni gay, palabras que no me gustan. Tampoco me gusta celebrar la fiesta del orgullo gay. ¿Y por qué no celebramos el día del orgullo hetero?", dijo sobre estos eventos sociales.



Estas declaraciones han corrido por Twitter como la pólvora y rápidamente han convertido al bailaor en trending topic.

Sus palabras no han gustado a los colectivos homosexuales y han sido muchas las voces que se han alzado para criticarlo.

A Rafael Amargo no le gusta el Orgullo Gay a pesar de que si no fuera porque se celebra, él no podría hacer la vida que dice que hace. Qué paleto eres tío https://t.co/KbYFfDvL6q — Mario Díaz (@mariodlopez) August 29, 2018

Rafael Amargo: "soy bisexual y hetero"



Como diría Einstein: "Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo" https://t.co/o9FRreQqIY — Pablo Tortajada (@PabloTortajada) August 29, 2018

Además, Rafael también insinúa que hoy en día es muy fácil salir del armario, palabras que tampoco han sentado bien en los colectivos que luchan por los derechos de los homosexuales . "Si hoy nos crían con vestidores y están las puertas abiertas, ¿de qué armario vamos a salir?" declaraba.