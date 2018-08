La tarde de 'Sálvame' no ha empezado precisamente tranquila... Aunque rara vez lo hace, todo sea dicho. Y era de esperar, pues el programa cuenta hoy con una visita que va a traer cola, la de Kiko Matamoros. El 'defensor de la audiencia' ha vuelto al programa para aclarar toda la polémica que le está rodeando estas últimas semanas, y no le ha hecho falta ni entrar en plató para protagonizar un fuerte enfrentamiento. ¿La 'afortunada'? No podía ser otra que Lydia Lozano... A la colaboradora le persigue la polémica allá donde va. Todo ha comenzado después de que Kiko y ella, al parecer, hayan tenido un encontronazo en los pasillos de Telecinco, algo que han querido explicar al dar comienzo al programa.

Según la versión de Kiko Matamoros, el problema habría sido que Lydia Lozano habría intentado vender unas fotografías suyas, algo que le ha sentado muy mal. Pero la colaboradora no ha dudado en defenderse, asegurando que, para empezar, ese es su trabajo; "comprar información", y que de ser cierto no habría problema, sin embargo asegura que es totalmente falso que lo haya hecho.

"¿De qué vas?", preguntaba una irónica y enfadada Lydia... "No he hablado con nadie de este tema", confiesa la colaboradora. Y cuando Kiko llama "ignorante" a su compañera, ella estalla; "Llevas 20 años llamándome ignorante, y a mi ya no me afecta. Me afecta que me acuses de algo que es mentira".

Aunque su enfrentamiento con Lydia no ha sido el único... Kiko le ha plantado cara a todos sus compañeros, y es que las declaraciones que se han hecho sobre él y Makoke no le han hecho ninguna gracia. Está harto de sus compañeros, aunque ya se lo dejó claro hace unos días cuando les mandó a la mierda, literalmente.

Pero lo cierto es que sus compañeros no entienden su indignación, y es que al fin y al cabo no hacen más que su trabajo. Así se lo ha dejado claro Carlota Corredera, explicando que hablan de lo que es noticia, y ahora Kiko lo es, y punto.

Hasta se ha atrevido a llamar "cínica" a Gema López. Tras haberse enfrentado a Lydia Lozano, le ha llegado el turno a Gema López: "A mí también me han dicho que Gema vende sus reportajes en la playa". La colaboradora le ha plantado cara; "De ti lo dicen y el público se lo cree, pero de mí no se lo cree ni Dios. Esa es la diferencia entre tú y yo". ¡Toma zasca!