Paula Echevarría se 'reencuentra' con su Miguel (y no se apellida Torres)

Paula Echevarría ha vuelto al trabajo después de "un verano muy bueno", según sus propias palabras. La actriz presentó el nuevo reloj Galaxy Watch, de Samsung, en Madrid, y estuvo acompañada por alguien a quien le tiene mucho cariño, Miguel Ángel Silvestre. "Yo es que a Miguel le adoro. Siempre lo he dicho. Es lo que veis, es un trozo de pan con un corazón enorme. Yo sería feliz si volviéramos a trabajar juntos porque ya le conozco y sé cómo manejarle" comentó sobre el que fuera su compañero en 'Velvet' con quien le encantaría volver a coincidir en un proyecto profesional.

Ana Ruiz HEARST

"Es mi amigo, desde marzo no le veía, le quiero mucho y me ha hecho muy feliz compartir esta tarde/noche con él!" escribió Paula en su perfil de Instagram junto a una foto de los dos. Con un conjunto de falda y camisa de Fernando Claro Couture; sandalias de Christian Louboutin y joyas de Tous, la ex mujer de David Bustamante aclaró cómo está su relación con el cantante. "Ya lo he dicho mil veces, la relación mía con David es estupenda pero estupenda no significa que quedemos para tomar un café o para para cenar los sábados. Es una relación como tiene que ser, una relación bien. Hablamos las cosas que tenemos que hablar, nos ponemos de acuerdo en lo que nos tenemos que poner" dijo y añadió que se alegraría si David hubiera rehecho su vida con Yana Olina. "Por lo que decís ya la ha rehecho no? A mí me da tranquilidad que él esté bien porque si está bien cuando mi hija esté con él estará mejor. Lo mejor para la niña es que los dos estemos bien" afirmó.

Ana Ruiz HEARST

Paula sigue muy enamorada de Miguel Torres con el que afianza su relación, día a día, aunque ésta sea a distancia. "Pues en este momento de mi vida quizás sea lo mejor para dar tiempo a que todo se asiente, es una manera también de que todo vaya fluyendo de una manera pues normal y tranquila y no tener presión de nada" contó aunque, entre risas, confesó que sigue sin gustarle el fútbol y que no tienen planes de boda.

Ana Ruiz HEARST

La actriz también explicó que tiene un nuevo proyecto para Telecinco, la película 'Si yo fuera rico', y que espera poder estrenar casa el año que viene. "La casa bien. Lo de fuera ya lo habéis visto, ya está hecho. Falta por dentro, hasta el año que viene, por lo menos, nada. La otra casa no está puesta en venta. Estoy viviendo en ella todavía".

Daniel I. Carande

Paula, que en un momento de la fiesta cambió sus tacones por unas deportivas blancas como podemos ver en esta imagen con el periodista Daniel I. Carande, aclaró que su relación con Poty es excelente "acabo de hablar hace 10 minutos con él", y que, como asturiana, le pareció bien que Leonor visitara a la Virgen de Covadonga. "Supongo que, para la madre como asturiana que es, habrá sido muy emotivo. A mí me emociona la Santina cuando yo voy. Es bonito, es la Princesa de Asturias que menos que vaya a visitarla. Ni voy a verles con la banderita ni tengo nada en contra de ellos" opinó sobre la Familia Real.