Más de 20 000 personas se congregaban en la calle principal de la localidad valenciana de Buñol para celebrar La Tomatina, un evento que simula casi una batalla campal a tomatazo limpio... y si tiene que haber alguien presente en una batalla campal, esa es Alba Carrillo. La modelo ha acudido a la fiesta para cubrir un reportaje para su programa, 'Ya es mediodía', y ha acabado pasándolo bomba, dando tomatazo a todos sus "enemigos", y hasta ¡echándose novio! Eso sí, ha acabado con tomate... "hasta en las cejas", así lo ha confesado ella misma.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La super reportera del 'Fresh' de Telecinco ha recorrido la calle (sin importarle recibir más de un tomatazo) preguntando a los asistentes; "¿A quién darías un tomatazo, a Feli o a Fonsi?", y lo cierto es que fuera cual fuera la respuesta de la gente, ella se alegraba y mucho... ¡Ay, cómo le gusta a esta Alba sentirse querida!

Gtres

Lo cierto es que Alba estaba completamente eufórica e irreconocible, abrazando a diestro y siniestro sin ningún pudor... y hasta consiguió echarse un noviete... La colaboradora conoció a un señor, vestido de punta en blanco con su sombrero, su traje chaqueta, su pajarita... Y no pudo evitar decirlo; "¡Qué guapo es este señor! Ya me he echado novio". ¡Olé, pues enhorabuena Alba, a ver si este no te sale rana.

Gtres

Lo que nos ha encantado son las pintas de Alba, con ese chubasquero, el gorrito, las gafas de natación... ¡De pasarela!