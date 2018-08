Segundo round del enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano. Pongámonos en antecedentes. Este pasado miércoles, los colaboradores vivieron un tenso encontronazo en publicidad y más tarde, en directo. Según la versión de Matamoros, el problema existe porque Lydia habría intentado vender unas fotografías y vídeos comprometidos en los que aparecía él, algo que le sentó fatal al 'Defensor del espectador'. Pero la colaboradora no dudaba en defenderse, asegurando que ese es su trabajo, "comprar información", y que de ser cierto no habría problema. Aunque dejaba clarísimo que nunca tuvo la intención de vender las imágenes.

Y este jueves lo ha vuelto a explicar: "Me mandaron unas fotos y yo dije que se pusieran en contacto con producción. Luego, me siguieron hablando y las vi y, en principio, no reconocí a Kiko, pero al final, sí. Y entonces decidí no hacer nada con ellas". Pero la sombra de la traición planea sobre ella ya que Rafa Mora, uno de sus archienemigos en 'Sálvame', ha contado que tenía audios y mensajes que demuestran que Lozano sí mostró interés por recibir "con calidad" los vídeos de Matamoros con la intención de venderlos.

Por si fuera poco, ese material comprometido se lo habría ofrecido gratis al programa 'Socialité', presentado por María Patiño. Sin embargo, y ya al borde de las lágrimas, Lydia ha explicado que todo fue en tono de broma y delante de los directores de 'Sábado Deluxe'. La tensión seguía creciendo y...

Como era de esperar, Lydia ¡ha estallado! Ha protagonizado su drama mil y uno marchándose corriendo al baño, donde se ha atrincherado. Tanto Terelu como Belén Ro han salido tras de ella para intentar tranquilizarla. Mientras veíamos la puerta del baño, escuchábamos cómo Lydia protestaba porque todo se malinterpreta y siempre es contra ella. Lydia no entraba en razón hasta que ha llegado Kiko Hernández, presentador del programa los jueves. Hernández ha conseguido que Lozano se tranquilizara para poder continuar fuera de ese plató improvisado.

El presentador ha llamado a Matamoros para que respondiera a Lydia pero no le ha cogido el teléfono. Así que tendremos que esperar a la réplica del 'Defensor del espectador', que seguro que será de traca.