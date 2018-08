Todo parecía normal. Oriana Marzoli ha acudido al plató de 'Sálvame' para hablar de su inminente entrada en la casa de 'Gran Hermano Vip' después de que Telecinco confirmara su participación como cuarta concursante. Oriana tendrá que compartir la casa de Guadalix con Mónica Hoyos, Ángel Garó y Aurah Ruiz, que son los nombres que la cadena ha desvelado por el momento. Pero todo ha comenzado a torcerse de una forma inesperada cuando ha salido el nombre de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos e íntima amiga de la venezolana. Los colaboradores no sabían qué hacer cuando ambas se han enzarzado en una bronca épica...

No sabemos cómo pero mientras hablaban de compartir baño con tantas personas, Oriana ha acusado a Terelu de haber dicho que tanto ella como Aless Gibaja y Liz Emiliano son mala compañía para su hija. La colaboradora ha querido cortar rápido la situación diciendo: "De mi hija no, ¡eh! Que me levanto y me voy". Sin embargo, Marzoli ha continuado: "No me toques las narices hablándome de tu hija que la he aconsejado muy bien".

Terelu, que no quería que se nombrase a Alejandra, ha pedido que pusieran punto y final a la discusión, pero Oriana le ha respondido con sarcasmo: "¿Tú sí puedes nombrar a tu hija y yo no? Te lo pregunto para que me quede claro". A lo que Terelu ha contestado ya enfadada: "Por supuesto, yo sí nombro a mi hija cuando quiero".



En medio del cruce de acusaciones, la colaboradora ha dicho que lo sentía por su hija "porque le estará doliendo lo que está haciendo ella, porque yo no tengo nada en su contra". Pero Oriana lejos de poner paz, ha seguido lanzando pullitas: "A ver, no me quiero meter en si eres una buena o mala madre...". Mientras tanto, Mila Ximénez le decía a su amiga que no entrase en el juego porque era peor.

La hija de María Teresa Campos, cansada de escuchar a Marzoli, ha querido zanjar el tema diciendo: "Te estás columpiando, yo no te he buscado en ningún momento, pero venga te aplaudo", por el numerito que estaba montando. Y la concursante de 'GH VIP' le ha respondido: "Yo no te necesito para entrar en 'GH VIP', a mí Terelu Campos ni me da trabajo ni me da nada".

Viendo que la situación solo empeoraba y que Oriana no dejaba lanzar dardos envenenados a Terelu, a la que parecía que le tenía ganas, Kiko Hernández le ha pedido que se tranquilizara ya que su reacción había estado fuera de lugar. Esta, enfadada y con aires de grandeza, se ha levantado dejándole con la palabra en la boca por lo que Hernández ha cortado por lo sano: "No tienes educación. Adiós, buenas tardes".

Si Oriana está haciendo méritos para que se hable de ella antes de entrar en 'GH VIP' lo está consiguiendo...