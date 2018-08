Época de cambios para el cantante canadiense Justin Bieber. Si hace unos meses nos sorprendía pidiéndole compromiso a su modelo favorita, Hailey Baldwin, y a mediados de agosto se animaron a airear la fecha del día más especial de sus vidas, ahora, el artista ha querido volver a sorprendernos, ¡y de qué manera! Aunque esta vez nada tiene que ver con su situación sentimental, ni con su churri, sino que todo gira entorno al físico del cantante. Y no, no hablamos de sus tatuajes. La cosa es que Justin se ha lanzado a las calles de Beverly Hills, en Los Ángeles, luciendo una imagen de lo más madura. ¿Acaso alguien dudaba que su boda con Hailey Baldwin no le haría centrar la cabeza?

Sea porque está practicando posibles looks para su inminente boda, o no, el canadiense se ha dejado ver de lo más serio, con su melena repeinada ¡y luciendo bigote!. Sí, el mustacho ha vuelto a la vida del cantante. Aunque, no se crean que es un bigote cualquiera porque lo que luce el cantante es algo poco frondoso y desaliñado. Y es que pese a los intentos de Justin para tener un bigote al más puro estilo macho ibérico, el cantante no termina de conseguirlo y varias han sido las veces que sus seguidores se han burlado de la poca densidad de vello que le nace al cantante encima de su labio. ¿Sufre de alopecia?

Frondosidades aparte, el cantante ha combinado su arriesgada apuesta facial con un look de lo más desaliñado, como ya viene siendo costumbre en él. Mientras que su futura esposa se ha enfundado en un conjunto verde esperanza, el cantante ha saltado a las calles con una camiseta de lo más floreada, unos pantalones cortos rotos por todos los lados y unas chanclas de natación. ¿Será este el look que elegirá para su día más especial?