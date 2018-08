"Yo no tengo tiempo pa tu drama, a mi no me llame a la cinco de la mañana porque de seguro ando de rumba con mi hermana", canta Lele Pons mientras Cristina Pedroche se marca un baile de lo más sensual y divertido a las puertas del plató de su programa. Y es que la colaboradora ha vuelto a la carga con las pilas más que cargadas, y como no podía ser de otra forma, ha revolucionado la red. Pero no solo por el bailecito, es que lo ha hecho con un 'look' que está muy de moda y no hay quien no quiera hacerse con él.

Se trata de un mono de leopardo, de pantalón corto, manga larga y escote en pico que, además de ser 'low-cost' (29,95), tiene el estampado estrella de la temporada. Y como la publicación se ha inundado de comentarios sobre su 'look', todos han querido saber dónde pueden hacerse con él, así que ella misma lo ha contado; Leopardo vallecano. El mono es de Zara, que sé que os gusta".



Si os gusta, os aconsejamos que corráis a comprarlo... ¡Porque seguro que va a volar!