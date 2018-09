La concursante de ‘Operación Triunfo’ Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz coincidieron hace unos meses en el plató de Christian Gálvez. Ambos participaron en ‘Pasapalabra’ junto a Nerea y José Camuño. Dicen que fue allí donde saltaron chispas y desde entonces no han dejado de quedar. Eso sí, nada más hacerse pública su historia, ella la negó en ‘Socialité’. “Eso no es verdad, pero no voy a hablar de mi vida privada”, dijo. Y él desestimó hacer declaraciones sobre el tema. ¿Lo harán ahora? Llevan varios meses jugando al despiste sobre si tienen o no una relación, pero lo cierto es que un descuido de Ana Guerra en su cuenta de Instagram ha vuelto a poner su romance en el punto de mira.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

¿Están juntos de verdad? Y si fuera así, ¿por qué siguen ocultando su relación? Sea como fuere, lo cierto es que ella ha roto con su novio de tres años, el también cantante Jael, con el que incluso compartía piso. Y Miguel Ángel Muñoz, casualmente, estuvo el pasado 25 de agosto en Almería, en la fiesta que dio 'OT' como fin de gira. A ella sólo acudieron los más íntimos de los 'triunfitos' y fue la propia Ana Guerra la que hizo que todo el mundo lo supiera. Lo hizo de manera accidental al colgar en uno de los 'stories' de su cuenta de Instagram un vídeo de Nerea cantando La llamada. En él se puede ver a MAM al fondo… Al principio esto pasó desapercibido, pero horas después de que los primeros confidenciales pusieran al descubierto la presencia del actor en Almería, Ana borró el vídeo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ocultar?

Agencias

MAM está soltero desde 2016 cuando rompió su relación con Manuela Vellés tras siete años juntos. Y Ana también, aunque se la ha relacionado con el actor José Camuño con el que ha grabado el videoclip de Ni la hora.

Agencias

Ana y MAM se conocieron durante la grabación de 'Pasapalabra', donde coincidieron y, donde al parecer, conectaron de inmediato. Tanto es así, que días después quedaron en el Teatro Real en el recital que ofreció el compositor Hans Zimmer el pasado 3 de julio. Su siguiente cita fue durante el concierto de Lenny Kravitz en Madrid.