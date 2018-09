Ha vivido su verano más convulso, tras separarse de Kiko Matamoros, después de 20 años de relación y dos de matrimonio. Pero a Makoke no le para nada y, según Kiko Hernández, perfila los últimos flecos para ser una de las concursantes que, probablemente a partir del 13 de septiembre, se encierren en la casa de Guadalix de la Sierra. Al parecer, ya sólo quedan unos detalles del contrato para poder anunciar su participación, que de ser cierta, sería la bomba.

Y no sólo porque allí podría hablar de su ruptura con el colaborador más polémico de la televisión, sino porque en el concurso podría encontrarse con su ex hijastro, Diego Matamoros.

Sí, ése que la ha puesto a parir en todos los plató de Telecinco acusándola de ser la causante de todas sus desavenencias con su padre. Vamos, que a buen seguro ardería troya…

Últimos días en libertad

Makoke ha pasado sus últimas vacaciones en Cádiz, ligando bronce. ¿Hará lo mismo en la casa de Guadalix ahora que está soltera?

Chicos guapos no van a faltar. Pega mucho con Darek, ¿no? Menudos cuerpos se gastan los dos…

¿Convivirá con Diego?

En Guadalix de la Sierra, Makoke podría encontrarse con uno de sus archienemigos, su ex hijastro Diego Matamoros. Con él la ex modelo se ha negado a sentarse en ningún plató de televisión, pero quizás no le importe convivir con él en el concurso que presumiblemente Telecinco estrene el próximo 13 de septiembre. Diego acusa a Makoke de ser la responsable de su nula relación con su padre, Kiko Matamoros. Tras su enlace no se hablan.

Un cocktail explosivo

Y esto no es todo porque el resto de concursantes tampoco están nada mal. ¿Los confirmados? Mónica Hoyos, Oriana Marzoli, Ángel Garó y Aurah Ruiz, la ex de Jesé Rodríguez. Además suenan con fuerza Bárbara Rey y hasta Darek. Prepárense que vienen curvas…