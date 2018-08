Nos ponemos en situación... Primer 'round'; Kiko Matamoros aparece en 'Sálvame' profundamente enfadado tras haberse enterado de que (supuestamente) su compañera, Lydia Lozano, habría intentado vender unas fotografías y vídeos comprometidos en los que aparecía él. Ella, por su parte, trató de dejar claro, una y otra vez, que nunca tuvo intención de venderlas. Segundo 'round'; Lydia Lozano da su versión de los hechos; "Me mandaron unas fotos y yo dije que se pusieran en contacto con producción. Luego, me siguieron hablando y las vi y, en principio, no reconocí a Kiko, pero al final, sí. Y entonces decidí no hacer nada con ellas". Pues bien, la polémica no ha acabado. El programa ha sacado hoy a la luz unas notas de voz en las que Lydia habla con el que grabó las imágenes... y no aclaran nada.

"Yo necesito ver el vídeo, llama a Sálvame y lo vendes, que yo no me voy a llevar un duro de esto, me da exactamente igual, yo hago la gestión, nada más", se escucha decir a la colaboradora.

Y las opiniones, como era de esperar, son de todo tipo... Hay quien está con Kiko y quien cree a Lydia, es por eso que el programa ha ideado una solución: Someter a Lydia a un polígrafo en 'Sábado Deluxe'. ¿Se atreverá?