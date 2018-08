Lady Gaga está arrasando en Venecia. Desde su llegada 'like a diva' bajando de un taxi acuático con un espectacular 'look' estilo 'pin-up' que nos ha trasladado automáticamente a los años 50, todas las miradas han estado puestas en ella. La cantante ha acudido a la presentación de 'A star is a born', una película que protagoniza junto al actor y director de la misma, Bradley Cooper. Y como si de una escena de la misma se tratase, ambos nos han regalado las instantáneas más románticas de la tarde. No es que el actor lo haya dejado con Irina Shayk y que la cantante haya roto con Christian Carino, pero por unos minutos nos hemos olvidados de que Gaga y Cooper tenían pareja y nos hemos dejado llevar (y disfrutar) con su infinita complicidad.

Gtres

Esta mañana se presentaba el filme, un 'remake' de una película de 1954 donde se narra la vida de un exitoso cantante de 'country' con problemas con el alcohol (Bradley Cooper) que encuentra el talento oculto de una joven con mucha proyección en el mundo de la música (Lady Gaga). Y con una sonrisa de oreja a oreja y miradas de admiración mutua, la pareja de actores llegaban a la 'premiere'. Ella con un impresionante vestido blanco al más puro estilo Marilyn Monroe y él con un elegante traje.

Cuando ha caído la tarde, han vuelto a la alfombra roja. Esta vez mucho más elegantes y dejándonos a todos boquiabiertos con sus 'looks', sobre todo el espectacular vestidazo rosa de flecos efecto pluma que ha lucido Lady Gaga.