Está harta de que la critiquen, y no es para menos. Desde que se pusiera delante de los focos ha recibido numerosos comentarios ofensivos, y no solo por su carácter en televisión, si no lo que es peor, por su físico. Desde "foca" hasta "qué horror de cuerpo"... Anabel Pantoja ha tenido que soportar de todo. Pero "lo que no te mata, te hace más fuerte", y así lo está demostrando la sobrina de la tonadillera. Ha decidido plantar cara a los 'haters' y convertir su Instagram en un espejo de la realidad y la naturalidad, y ¡qué tiemble Ashley Graham! Porque Anabel viene pisando fuerte como 'icono de la belleza natural'. Después de estallar y lanzar mensajes positivos, ha decidido seguir colgando las fotografías que le da la gana y a quien no le guste... ¡Que no mire!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Mide tu educación y tu dignidad. No tú talla", escribe ella junto a esta fotografía en la que se puede ver a la sobrina de la tonadillera en 'topless', con algo de tripita y celulitis, vamos, un cuerpo de lo más normal. Y aunque los comentarios negativos se han hecho, como de costumbre, eco, lo cierto es que los mensajes de apoyo han sido más numerosos, tanto que ya muchos la consideran un 'icono curvy' y le agradecen que se muestre al natural.



Instagram

"No tengo una figura asombrosa ni un estómago plano. Estoy lejos de ser bonita (según algunos), pero soy yo. Como comida. Tengo curvas. Tengo más grasa de la que debo. Tengo cicatrices porque tengo una historia. Algunas personas me quieren, a otras les gusto y otras me odian. He hecho bien. He hecho mal", escribía, además, Anabel en sus 'historias'. "Voy con maquillaje o sin maquillaje y a veces no me peino. Hago cosas al azar y estoy loca. No pretendo ser alguien que no soy, soy quien soy, puedes quererme o no... Y si te quiero, lo hago con todo mi corazón. No pido disculpas por cómo soy", zanjaba.



Desde aquí la animamos a que siga mostrándose tal y cómo es, porque mientras esté sana y feliz, nada importa. ¡Brava!