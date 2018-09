Yurena habla de los peores momentos de su vida

Yurena ha visitado el plató de 'Volverte a ver' donde ha desvelado los episodios más duros de vida desde que saltase a la fama. La cantante ha confesado que gente cercana a ella le ha hecho mucho daño, se han acercado a ella solo para buscar popularidad. Yurena tampoco ha tenido suerte en el amor, a la cantante la han traicionado y desde entonces no se ha vuelto a enamorar: "No soporto la traición, ni la deslealtad… es algo que no doy y no acepto ni tolero". Pero no sólo eso, a la cantante la han llegado a agredir por la calle por su imagen en varias ocasiones, Yurena ha vivido un auténtico infierno que no sólo ha afectado a su persona, también ha su familia.

Pero quizás lo que más le ha dolido a Yurena, tal y como ha confesado a Carlos Sobera ha sido la traición de sus amigos. "He tenido que verles en platós de televisión hablando de mí lo que no está escrito", desvelaba la cantante con la voz rota. Pero no sólo con los amigos ha tenido mala suerte, también en el amor. Y es que hubo una persona que le traicionó y desde ese momento no se ha vuelto a enamorar. La cantante contó que su verdadero amor lo conoció con 18 años y mantuvo con él una relación de dos años que se vio rota cuando se enteró de que el mantenía una relación paralela con otra persona: "Jamás he vuelto a sentir algo así por alguien".

Pero también ha sido machacada por la gente. "A mí me han pegado en dos ocasiones", confesaba la cantante a Carlos Sobera. Unos traumáticos encuentros que se remontan a principios de los 2000 cuando era conocida como Tamara. Yurena ha vivido un auténtico infierno que no sólo ha afectado a su persona, también ha su familia, puesto que no sólo la agredieron a ella, sino que también a su familia.



Toda una vida de engaños, dolor y machaque psicológico que Yurena no es capaz de comprender. "Lo único que he hecho toda mi vida es luchar por un sueño y trabajar dejándome la piel", explicaba Yurena con la voz quebrada.