Desde que conociéramos el nombre de Aurah Ruiz como concursante de 'GH VIP', las miradas estaban puestas en Jesé Rodríguez. La reacción del futbolista ante la noticia era lo que interesaba a todo el mundo, y lo hizo. Un amigo de Jesé concedió una entrevista a 'Look' y declaró que "para Jesé no fue una sorpresa que Aurah aceptara la oferta de 'GH VIP". Además, asegura que tienen claro cual es el objetivo de la canaria: "Aurah está allí por la fama y el dinero". Y estas palabras, como eran de esperar, no han sentado nada bien a la futura concursante, y no ha dudado en lanzar un mensaje, a través de las redes sociales, para contra atacar a las declaraciones de su ex pareja.

"Visto lo visto, vive y deja vivir. Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo. Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arreglar la misma. Un beso Aladino, ya no soy tu Jazmín", escribe Aurah en sus 'stories'.



Lo cierto es que esto no nos pilla por sorpresa. La guerra entre Aurah y Jesé está abierta desde hace mucho tiempo, y es que la concursante acusa a su ex de no haberse preocupado nada del hijo que tienen en común, Nyan, que sufre una enfermedad desde que nació.