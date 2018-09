Desde que saliera a la luz la participación de Mónica Hoyos en 'Gran Hermano VIP', la polémica entre ella, el padre de su hija y la ex de este, está más viva que nunca. Sin embargo, para Carlos Lozano las cosas no están tan bien como para sus ex (que pueden embolsarse un buen sueldo si coinciden en Guadalix), de hecho ha confesado estar pasando por un mal momento... Algo que a la madre de su hija, Mónica Hoyos, no le gusta nada. Ha confesado, en 'Sábado Deluxe', que "pese a todo, no puede no sentir pena y ternura por su ex". Asegura que está preocupada por el estado de salud de Carlos, y es que al fin y al cabo, tienen una persona muy importante en común.

Lo que tiene clarísimo la peruana es que todo esto ha sido culpa de Miriam Saavedra, ex de Carlos, y es que asegura que con todas las novias que han pasado por la vida del presentador, jamás había vivido esto. Además, no entiende que Carlos pudiera tolerar una infidelidad por parte de Miriam, asegura que "no es su estilo".

Lo que ha dejado completamente atónita a Mónica ha sido enterarse de Carlos Lozano y Miriam Saavedra se han seguido viendo, y supuestamente sin romper, cuando habían anunciado su ruptura... Se ha sentido completamente en una mentira que ha durado varios meses.



Y como no podía irse sin protagonizar polémica, no ha dudado en lanzar un dardo envenenado a una de las colaboradoras de 'Sálvame', Lydia Lozano. "Carlos no te soporta", le ha soltado sin ningún miedo, asegurando que se cree que son amigos cuando él por detrás reniega de eso. Pero el 'zasca' tremendo se lo ha llevado ella, cuando el presentador se ha puesto en contacto con su AMIGA, para decirle que lo son, que de quien no es ni amigo es de Mónica.