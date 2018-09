Anoche 'Sábado Deluxe' pudo haber sido testigo de una nueva ruptura (en pleno directo) entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Cuando la ganadora de 'Supervivientes' anunciaba que se sentaría en el plató de Telecinco para contar sus planes de boda con Albalá, todos creíamos que su relación iba viento en popa. Así lo confesaba ella misma en 'MyHyv' cuando contaba que su chico le había pedido matrimonio y ella estaba pensando la respuesta. Sin embargo, anoche todos los planes se truncaron. Como ya es costumbre, no podía faltar Maite Galdeano. La madre de Sofía aseguró estar dispuesta a "boicotear la boda", hasta confesó ser ella la que quería casarse con su hija... Pero el mazazo para la superviviente llegaba cuando Albalá estallaba, sorprendido; "Yo no he pedido matrimonio a nadie". ¡El plató se vino abajo!

"No se de qué boda estáis hablando", confesaba el joven, mientras su chica le acusaba de echarse atrás y querer "quedar por encima". "Eres un niñato", atacaba Sofía. "Una cosa es hablar y otra que yo haya hecho una propuesta", aclaraba Alejandro Albalá.

"Pues ya está, no nos vamos a casar, que te den por el culo", estallaba Sofía. "Que te den, que quieres quedar de guay y de chulo", añadía. ¿Será, este, el fin de la relación, otra vez? Habrá que esperar a ver si se pronuncian de nuevo...

Lo que está claro es que están muy enfadados, y a Alejandro no le sentó nada bien que su chica no le defendiera ante los ataques de Maite, y es que su suegra no le soporta. Aunque no es la única, parece que la madre de Albalá tampoco 'traga' demasiado a Sofía.