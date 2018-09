"El peaje que pagas por ir a Gran Hermano es alto", confiesa Raquel Morillas. La ex concursante de 'GH 3' se sentaba anoche en 'Sábado Deluxe' para contar cómo es su vida ahora que ha superado su ludopatía y ha vuelto a enamorarse. Después de su fallido segundo matrimonio, Raquel ha encontrado el amor en una vieja amiga alicantina que la tiene completamente loca. Sin embargo, en lo profesional no le va tan bien. Ha confesado que le encantaría volver a la televisión, pero siente que 'el mundo' ve "peor a las personas que han participado en GH". "No recomendaría a nadie entrar en Gran Hermano. Si no tienes nada que hacer, adelante. Pero si tienes otras cosas que hacer o que perder, no lo hagas porque el peaje es muy duro. Y de la televisión, olvídate. O eres un gay muy divertido que entonces les encantas a los directores de Sálvame o estás en la mierda", confiesa.

Aunque ha trabajado de comercial durante mucho tiempo, está deseando participar en algún programa de televisión, pero "los 'Grandes Hermanos' somos lo peorcito visto fuera de la televisión. Nunca nos llevan a un Pasapalabra pero sí ves a los trunfitos. Ellos cantan, no sé si porque cantan tienen más inteligencia que nosotros".

Ha confesado, además, haberse sentido humillada en entrevistas de trabajo; "Me hicieron una entrevista en una empresa de seguridad que fue humillante por ser gran hermana". "Se iba abrir el nuevo aeropuerto de Barcelona y buscaban chicas que hubieran hecho deporte, yo fui campeona de judo y dije por qué no... pues fue horroroso", cuenta.