David Bisbal media en el primer 'rifirrafe' entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada

Hace unas semanas estallaba la polémica entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada. Todo comenzaba con un comentario en el Instagram de la venezonala, en una fotografía que compartía junto a Ella, la hija de Bisbal. Ambas aparecían disfrutando de la feria con dos vestidos iguales, algo que sentó muy mal a muchos de sus seguidores, entre ellos una cuenta de ropa de Elena Tablada, que no dudó en escribir; "Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado que el tuyo? Te pidió que subieras una foto con ella?". Sin embargo, la propia Tablada aseguraba que ella no había escrito nada, sino que fue un "error" de su Community Manager, que creyó estar escribiendo desde su cuenta personal. Pese a todo, Rosanna no tardó en responder.

Instagram

Sin duda hay opiniones de todo tipo, pero David Bisbal ha conseguido zanjar toda polémica con un mensaje muy claro (muchos hasta lo consideran un 'zasca').



En una fotografía en la que aparece Javi, pareja de Elena Tablada, junto a Ella vistiendo una ropa con el mismo estampado, David ha escrito; "A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tu en vuestros perfiles, (donde se cuida su intimidad) Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz".