El cambio de Agoney con el que te sorprenderás

Ya han pasado unos cuantos meses desde que Agoney Hernández se diera a conocer en la Academia de 'Operación Triunfo', y desde entonces no ha defraudado ni un sólo segundo. Ni al al jurado del concurso ni al público, que le ha cogido un cariño difícil de conseguir siendo un artista de nuevo cuño. Por eso, el canario no ha querido dejar a sus fans en la estacada, y si bien estuvo a punto de tirarlo todo por la borda, tal y como le confesó a Toñi Moreno en 'Viva la vida' por sentirse "agobiado", decidió coger al toro por los cuernos y enfrentarse a su proyecto en solitario con un par de mojos picones: con un nuevo single que lo está petando.

Sin embargo, aparte de por lo pegadizo de 'Quizás', Agoney ha sorprendido con un nuevo look que no ha pasado desapercibido, y que sus fans han aplaudido y defendido con uñas y dientes. Es más: más de uno ya se ha atrevido a compararle con un Tino Casal 2.0, y si bien no dudamos de que algún día se convierta en leyenda, habrá que guardar la distancia de seguridad entre ambos. ¿Qué os parece su nuevo look?

Con una cara perfecta con base de maquillaje, un suave pintalabios y un marcado ahumado en los ojos, Agoney ha llegado al punto de no retorno en su nuevo camino en solitario, y es que no es la primera vez que un artista masculino tira de 'chapa y pintura' con acierto: antes que él ya lo hicieron Michael Jackson o Prince, y a ellos les fue de maravilla.

El maquillaje en hombres, por otro lado, está pegando un salto en los últimos tiempos, y en gran parte es gracias a la cultura de YouTube, donde verdaderos influencers como Jeffree Star o Gabriel Zamora defienden que está bien ser hombre y utilizzar maquillaje. Al fin y al cabo, como cantaba la Pelopony, ¡"pa' gustos los colores"! ¿Qué os parece que Agoney se haya unido a esta nueva tendencia en alza?

No es la primera vez que Agoney nos sorprende con un cambio de look radical: ya lo hizo el pasado mes de julio y no le reconoció ni su propia abuela...