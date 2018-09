Así está viviendo Adara Molinero su embarazo

Cuando una está embarazada, prácticamente está todo permitido: estar un momento feliz y al siguiente enfadada o triste por culpa de las hormonas, comer como si no hubiera un mañana con la excusa de tener que "comer por dos", tener antojos imposibles... pero, sobre todo, lucir curvas. Y así es como se está mostrando la ex gran hermana Adara Molinero en sus redes sociales. La también youtuber se encuentra ya en su 15ª semana de gestación, y no puede estar más feliz al mostrar a sus más de 180.000 seguidores la evolución de su vientre, y las noticias se acumulan, porque en breve ¡confesará el sexo de su peque! ¿Será niño o niña?

Lo cierto es que, a pesar de los nervios típicos de una madre primeriza, Adara no se está privando de nada y está teniendo un embarazo de lo más normal, con el que ya se ha permitido darse unas buenas vacaciones a las playas de Mallorca con su churri, el ganador de 'GH Revolution' Hugo Sierra. "Somos uno y cuando seamos tres, los tres seremos uno", escribía tiernamente junto a la siguiente imagen.

Adara, además, está de lo más ilusionada, y es que precisamente este lunes ha descubierto que su bebé ¡mide lo mismo que un aguacate! Debería medir unos 12 centímetros y pesar alrededor de 100 gramos, aunque lo mejor está por venir: en las próximas 3 semanas, según un artículo de un 'site' que ha publicado en su Instagram Stories, tan sólo en las próximas 3 semanas el tamaño de su bebé será el doble, ¡y el de su tripa también!

La madrileña y el uruguayo (residente en Palma de Mallorca) están en su momento más dulce, y no hay más que ver las publicaciones de ella de su día a día, así que, visto lo visto, ¡no hace falta que les deseemos lo mejor, porque ya lo tienen!