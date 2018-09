Oriana ya es concursante oficial de 'Gran Hermano VIP 6', pero no le ha hecho falta entrar en la casa de Guadalix para empezar a ser el centro de la polémica. Hace unos días, la chica 'reality' acudía al plató de 'Sálvame' para hablar de su inminente entrada en el concurso, sin embargo, acabó protagonizando una fuerte bronca con Terelu Campos. Oriana acusó a Terelu de haber dicho que tanto ella como Aless Gibaja y Liz Emiliano son mala compañía para su hija. La colaboradora quiso cortar rápido la situación diciendo: "De mi hija no, ¡eh! Que me levanto y me voy". Pero Oriana, lejos de poner paz, siguió lanzando pullitas: "A ver, no me quiero meter en si eres una buena o mala madre...". Y esto, como era de esperar, causó una reacción en Alejandra Rubio. La 'influencer' salió en defensa de su madre asegurando que es una madre "estupenda".

Pues después de todo esto, se acabó la amistad entre ambas. Ori se ha sentado en 'Fresh', de 'Ya es mediodía' para hablar del estado actual de su amistad con Alejandra. Según su versión, fue ella la que dijo "basta": "Ella me llamó en cuanto salí del programa porque estaba muy indignada conmigo. Yo entendí que defendiera a su madre pero le dije que, entonces, hasta aquí llegaba nuestra amistad".

"Me da pena porque le tengo cariño pero no voy a permitir que una niña de 18 años me hable de determinadas formas", confiesa. "Ella me mandó a paseo, y no permito que una niña me mande a pasear", añade.



Ahora parece que hasta se tienen bloqueadas en las redes sociales... ¡Qué fuerte!