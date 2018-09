Los colaboradores de 'Sálvame', ¿enfadados con Belén Esteban?

Que Belén Esteban se iba a casar con su Miguel era algo que estaba claro, más claro que el agua. Ella siempre decía que cuando acabase su guerra con Toño Sanchís –al que ha conseguido sacar una buena tajada en los juzgados para recuperar el dinero que le "robó", según decía ella durante años de todos sus proyectos y bolos– pondría fecha para su bodorrio con su novio, pero al parecer la noticia se ha filtrado antes de tiempo y se ha liado en 'Sálvame'. La princesa del pueblo tendría ya vendida la exclusiva y como ya ha saltado la noticia a todos los medios, sus compañeros están algo molestos por la desinformación por parte de ella...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el programa querían saber si alguno de los colaboradores conocían esta feliz noticia. ¡Negativo! Ninguno de los compañeros de Belén tenía ni idea de que iba a anunciar su boda, aunque alguno lo sospechaba. Kiko Hernández ha contado que el pasado viernes pensó que la de Paracuellos podría regresar al trabajo con el bombazo de su boda con Miguel Marcos. Y es que como todos sabemos, que Belén vuelva a 'Sálvame' es sinónimo de exclusiva.

Telecinco

Mila, muy dolida: "He echado de menos un mensaje"

Hay que decir que todos están felices con la que será la segunda boda de Belén pero Mila Ximénez está bastante dolida, como ha hecho saber con los dardos envenenados que le ha lanzado a su compañera. "He echado de menos un mensaje, hace muy bien en venir siempre con bombazos pero...", dejaba caer en directo. Ha confesado que no le ha enviado ningún mensaje de felicitación porque "se supone que yo no lo sé". Todo lo contrario a Lydia y Belén Ro, que sí se han puesto en contacto con ella pero no han recibido contestación.

Telecinco

Mila se queja de que solo cuenten con ellos para los malos momentos y no "para celebrar lo bueno". La excusa de que pudiese salir a la luz la información no le vale ya que "hay cosas que nos dijo cuando lo de Toño y no hemos filtrado nada". Para la periodista es una pena porque "no solo estamos aquí para sacarla de agujeros profundos".

La actitud de secretismo le repatea a Ximénez y no se ha cortado en decirlo: "Nos merecíamos por lo menos que ya que se ha filtrado que nos dijera: sí chicos, me caso". Así que, ahí queda eso Belén... No todo iban a ser alegrías al volver de vacaciones. Tienes al cortijo contento...