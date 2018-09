Anita Matamoros está convertida en toda una influencer. Con tan solo 18 añitos, que cumplió el pasado 28 de julio, la hija de Makoke y Kiko Matamoros tiene sus complejos y algunas cosas que le gustaría cambiar, como le pasa a todo hijo de vecino. Por eso, ha tomado una decisión radical: pasar por quirófano. Y lo va a hacer antes de poner rumbo a Milán, donde va a estudiar Comunicación y moda. Ha sido ella quien ha anunciado la exclusiva en su cuenta de Instagram, en la sección de stories, comenzando así: "No sé si voy a recibir muchas críticas o no". Nerviosa y sin dejar de tocarse el pelo, ha soltado el bombazo: "Mañana me voy a operar del pecho".

Pero para luego matizar: "No me voy a poner, me voy a quitar y colocar". Anita ha querido dar las explicaciones a sus seguidores para que entendieran esta decisión, que ha meditado, según cuenta, bastante. "Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer", ha dicho; sin embargo los médicos le han dado el 'Ok' y ha optado por hacerlo este mismo martes "porque así ya me lo quito de encima".

La influencer ha continuado explicando: "El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda".

Sin embargo, sabe que le "van a llover las críticas" pero "cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Soy muy joven, lo sé, pero lo hago más por salud que por estética". Además, apunta: "Cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ya sabéis que eso siempre lo he defendido".

Anita pasará por quirófano este 4 de septiembre, una semana después de que su padre confirmase su ruptura con su madre. Kiko y Makoke han decidido poner punto y final a su relación después de 18 años de convivencia. Una situación complicada para su hija, que ha continuado viviendo con su madre. Quizá durante estos próximos meses Anita la eche de menos ya que todas las quinielas apuntan a que podría participar en la nueva edición de 'GH VIP'.