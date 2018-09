¡Si es que no se puede ir tan ligerita de ropa! Seguro que con esto, muchas cantantes han tomado nota para sus 'outfits' de concierto, y es que Nicki Minaj dio tanto en su último concierto (durante el festival 'Made in America' de Pensilvania) ¡que acabó con las tetas al aire! Y no un poquito. Qué va. Con el escote abierto de par en par, con los pechos botando y ella casi sin darse ni cuenta a la vez que se retiraba el pelucón. ¿Lo peor de todo? Que este directo, el primero de la promoción de su nuevo disco -'Queen'-, estaba siendo grabado y emitido por toooodo el mundo... así que no es raro que el momento 'pechos fuera', a lo Afrodita en Mazinger Z, se haya convertido en viral. ¡Pobre Nicki!

No es la primera vez que la artista enseña sus pechos sin querer en un concierto... o incluso queriendo. En nuestra retina quedó aquel modelito de Haider Ackermann que lució en la Semana de la Moda de París en marzo de 2017:

Visto el vídeo, vemos que Nicki no tardó en taparse y ni se inmutó cuando se dio cuenta de que lo tenía todo fuera por culpa de un escote rebelde. Un momento muy diferente al de su 'Pink Print Tour' de 2015, cuando en pleno concierto en Vancouver (Canadá) se dio cuenta de que la tela del escote se le había escurrido hacia un lado ¡y estaba enseñando más de lo que pretendía! Su cara fue un cuadro, claro.

¿Fue esa la única vez que le ocurrió algo parecido? Ni por asomo. Hace cuatro años, al poco de estrenar su single 'Bang bang' junto a Ariana Grande y Jessie J, Nicki sufrió otro momento 'tierra, trágame' cuando tuvo que salir al escenario de los premios MTV VMA agarrándose el vestido porque, en el momento de empezar a cantar, se le rajó de arriba a abajo (minuto 5:42). ¡Si es que no le ocurren más que desgracias a esta chica...!