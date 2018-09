Duros momentos para el actor español Willy Toledo que vive su cruzada personal con la justicia española. Todo empezó hace poco más de un año, exactamente el pasado mes de agosto de 2017, cuando la Asociación Española de Abogados Cristianos detectó unos comentarios que el mismo actor había hecho en su cuenta personal de Facebook y que consideraron ofensivos. Unos comentarios que dicha asociación consideró que "vejaban los sentimientos religiosos" y por ese motivo no dudaron en denunciar el caso ante la Fiscalía.

A raíz de dicha denuncia, el actor ha estado citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid hasta en dos ocasiones. Sin embargo, Willy Toledo no ha hecho acto de presencia porque, tal y como ha dicho en varias ocasiones, considera que "no he cometido ningún delito". Por ese motivo, y teniendo en cuenta las dos negativas por parte del intérprete, el juez se ha vuelto a pronunciar una vez más. En esta ocasión lo ha hecho para pedir la orden de detención de Willy Toledo, y su puesta a disposición de la justicia, para el próximo día 13 de septiembre.



Pero, por si todo esto no fuera suficiente, la organización de juristas también pedirá al mismo juzgado de instrucción, encargado de llevar el caso del actor, que estudie si ha habido un delito de odio, por parte de Willy Toledo, después de que el pasado mes de junio dijera, en el programa de La Sexta, 'Al Rojo Vivo', que si durante la Guerra Civil se incendiaron iglesias y se fusilaron a personas a causa de su fe es porque "algo harían".



Por su parte, el actor, aún no se ha pronunciado al respecto de esta nueva orden del juez. ¿Obedecerá Willy Toledo y se dejará ver en los jugados el próximo 13 de septiembre?