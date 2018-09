El cambio radical de Carmen Borrego ha levantado una gran expectación en los pasillos de Telecinco. Su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Terelu, que también se ha hecho un cambio de look, fueron de las primeras en poder ver la nueva imagen de Carmen y las dos alucinaron con el cambio. "Guau, yo te veo estupenda" dijo Terelu. "Estás guapísima" añadió María Teresa. "Es el principio de los que será el cambio radical que será cuando pasen las semanas del postoperatorio porque solo han pasado 14 días desde la intervención" aclaró la veterana presentadora. Madre e hija no han sido las únicas en opinar sobre las operaciones de Carmen. Los colaboradores de Telecinco también han querido dar su punto de vista sobre su nueva imagen.

Paz Padilla fue una de las más a favor estuvo de la nueva Carmen. "Cómo ha cambiado, te lo tendrías que haber hecho antes, hija. También se ha hecho algo en los ojos no? Pues se ha cambiado entera" contó tras verla. "Yo, como la vea por el pasillo, no la conozco. Parece su hija Carmen" añadió.



María Patiño ha sido la más crítica. "Yo tengo una visión más crítica. De cuello genial pero de cara no me gusta. El médico me va a matar pero creo que la cara se le ha caído. Tiene los ojos tristones, los pómulos, uno para arriba y otro para abajo" dijo. "Yo me imaginaba otra cosa, que iba a estar más bella" dijo. "A mí me parece que ha rejuvenecido pero es otra" explicó Lydia Lozano.

"Pero está un poco irreconocible no? A mí me ponen la cara sin la voz y digo que no es ella" explicó Gema López. Ella y Kiko Hernández tuvieron que ver el vídeo de la nueva Carmen cuatro o cinco veces para creérselo. "El ojo derecho está caído" añadió Kiko.