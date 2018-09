¡Están enamoradísimos! La actriz Robin Wright y su marido, el empresario Clément Giraudet, relaciones públicas de Yves Saint Laurent, se comieron a besos en las playas de Formentera. Se dieron un baño de lo más 'hot', se achucharon en el agua y se mimaron al sol. ¡Qué románticos! La actriz estadounidense, de 52 años, lució cuerpazo con un escueto bikini rosa palo. Robin, que da vida a la Primera Dama Claire Underwood en la serie 'House of Cards', estuvo muy pendiente de su marido, de 34 años, mientras que él no paró en consultar su móvil. La pareja vive una apasionada luna de miel, tras su idílica boda el pasado 11 de agosto en el pequeño pueblo de la campiña francesa La Roche-sur-le-Buis. Se llevan 18 años, pero la edad no es distancia para ellos. Forman una pareja perfecta.

La actriz de 'Forrest Gump' estuvo casada 14 años con Sean Penn, con quien tiene dos hijos, Dylan Frances Penn y Hooper Jack Penn.



Enfundada en un bañador rosa de dos piezas, Robin presumió de cuerpazo en las playas de Formentera. Normal que su marido no pudiera resistirse a comerla a besos en el mar.

Al final, Robin acabó por darse la vuelta para plantarle a Clément un buen beso en toda la boca. ¡Que no se diga! Eso sí que es pasión.

La actriz, que ganó el Globo de Oro por su papel de Claire Underwood en 'House of Cards', vuelve el 2 de noviembre. Netflix estrena la sexta y última temporada de la serie con ella como protagonista y ya sin Kevin Spacey, tras las acusaciones de abusos que recibió el actor. Se unen al elenco Diane Lane y Greg Kinnear.