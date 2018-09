Las Campos prometen abandonar la parrilla de Telecinco por todo lo alto. Después de que la cadena decidiera emitir durante la temporada estival los episodios pendientes que tenía grabados del docureality protagonizado por María Teresa Campos y sus dos hijas, en las últimas semanas hemos visto a las miembros del conocido clan de viaje por Argentina y Chile, además de a Terelu y a Carmen sometiéndose a una dieta détox y preparándose para pasar por el quirófano. Y es que el delicioso fin de fiesta tendrá como plato fuerte ver cómo las hermanas se entregan a los efectos rejuvenecedores del bisturí para decir adiós a la papada en el caso de Carmen y a los flotadores traseros en el de Terelu (al menos eso es lo que se vendió en su día…).

Como aperitivo de cara a la emisión de la nueva entrega, la cadena de Fuencarral ha lanzado un avance en el que aparece Carmen Borrego andando lentamente por un pasillo cual si fuera la momia. Ataviada con todos los complementos imaginables (sombrero, gafas de sol, pañuelo al cuello), la colaboradora lleva la cara vendada y va cogida de la mano de su marido, José Carlos Bernal, su gran apoyo ante el miedo de someterse a una operación de cirugía estética.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Terelu Campos ha hablado sobre cómo ha ido la intervención de su hermana. Aunque confiesa que Carmen está “nerviosa”, la operación ha salido bien y ahora “tiene que estar en casa sin moverse y sin hablar, eso es lo que peor lleva, pero dolores no tiene, en eso está encantada”.

“Cuando salió de la operación y aún estaba dormida, el médico le quitó el frío y ya se le veía el cuello. Ahora tiene hematomas, son lógicos y naturales, pero creo que ella se va a gustar”, añadió visiblemente contenta. Como anécdota, Terelu relató que los efectos de la anestesia en su hermana fueron un tanto laxos: “El médico me dijo que en 40 años de profesión no ha vivido nada igual, seis personas no podían con ella”.

Tanto es así, que prepararon todo por si tenían que volver a operarla: “Esterilizaron todo el material de quirófano porque hubo un momento que pensaron que si algo malo, tenían que volver a meterla en el quirófano. Ella no recuerda nada”.

Aunque estaba previsto que este martes contempláramos el nuevo rostro de Carmen, Telecinco ha decidido alargar el misterio y esta noche emitirá tan solo un avance de poco más de media hora en el que se mostrarán algunos detalles de la intervención junto a declaraciones del doctor Javier de Benito, el cirujano que ha operado a la hija menor de María Teresa.

De esta manera, no será hasta el próximo 12 de septiembre cuando veamos el resultado final. “Es un programa de televisión en el que estaremos en plató y estará Carmen, que es la protagonista absoluta”, explica Terelu, quien deja caer que este podría no ser el único cambio que veremos en el programa… ¿Se hará Terelu una lipo?