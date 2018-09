Si Alejandro Albalá se calla, revienta. Y como él pasa de reventar, este martes ha hecho acto de presencia en el plató de 'El programa del verano' después de que el pasado sábado él y su chica, Sofía Suescun, acabaran como el rosario de la Aurora cuando ella dijo que Alex le había pedido matrimonio... y él entró en directo por teléfono para desmentirlo todo. Ella, por supuesto, le mandó "a la mierda" (tal cual lo contamos, sí), y no habíamos vuelto a saber de ellos hasta hoy, cuando el santanderino ha querido aclarar que han hablado y ya está todo bien, aunque sigue en sus trece: "Hemos hablado de boda, pero no he hecho la propuesta", zanjó.

Alejandro, además, ha querido poner tierra de por medio (metafóricamente) con su suegra, Maite Galdeano, a la que le ha faltado llamar egoísta o aprovechada hablando de la famosa barbacoa que le hizo pagar a él: "No es que me pidiera pagar la barbacoa, es que me dijo que fuera y la comprara yo. Si Sofía viene a mi casa, mi madre no le pide que se vaya a hacer la compra", señaló, aunque rompió una lanza a su favor: "Yo creo que prefiero a Maite. La Pantoja era más distante.

También ha querido librarse de su fama de vago, porque asegura que no lo es: "Una cosa es ser vago y otra es ser flojo. Yo vago no soy. A veces sí soy un poco flojo (domésticamente hablando). Si yo por más que intento ayudar me dicen que no lo haga, pues... pero sé poner lavadoras, planchar, cocinar... y cuando queráis lo demuestro", se atrevió a proponer. ¡Que alguien le lleve una cocina portátil y nos prepare una paellita, por favor!

A pesar de que tiene sus más y sus menos con Sofía, y han quedado patentes en televisión y redes sociales, no duda en proclamar su amor a los cuatro vientos por Sofía: "Estoy enamorado. Eso no se mide", afirmó cuando le pidieron que dijera cuánto amor siente por la Suescun. ¡Qué bonito!

Por otro lado, no podía faltar el ataque diario a su ex, Isa Pantoja, de la que dice que "está obsesionada conmigo, seguro que sigue enamorada de mí", y hasta ha desvelado que necesitó ayuda profesional en esa relación: "Con Isa acabé yendo al psicólogo, porque no entendía qué tenía esa relación que me tenía tan enganchado, aunque no me gustaba ese tipo de vida", recuerda dolido, aunque señalaba que prefería acordarse de los buenos momentos vividos, pero que ahora está con Sofía y sólo tiene ojos para ella: "(Sexualmente) las comparaciones son odiosas. Son dos perfiles diferentes. Ahora estoy con Sofía y sin ningún problema", aclaró.