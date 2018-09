Laura Matamoros no ha podido evitar emocionarse hoy en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', programa en el que trabaja como asesora del amor, al hablar del divorcio de su padre y Makoke. Desde que saliera a la luz la noticia de la separación de Kiko y Makoke muchos han sido los que se han sumado a la polémica con sus opiniones, como Alba Carrillo, quien protagonizó una fuerte bronca con Laura que ha acabado con una amistad rota. Pero la asesora ha dejado el mal rollo atrás para sacar su lado más sincero y sensible, confesando que le "preocupa la estabilidad" de su padre, "tanto profesional como emocional, porque es una persona más inestable".

Asegura que aunque "Makoke nunca ha sido santo de mi devoción", le hacía feliz ver a su padre bien; "Si a él le hacía feliz, por qué no va a estar con ella", confiesa. Y es que, como a muchos de sus seguidores, todo esto le ha pillado completamente por sorpresa; "Yo pensaba que iban a volver, me ha sorprendido porque es en serio". De hecho, confiesa que "todavía no me lo creo", pero no es que no crea su historia, si no que la sorpresa ha sido tal que le cuesta hacerse a la idea de que esto va en serio.

Lo que parece que también se ha roto es la relación con su hermano Diego; "Me ha defraudado, y hay puertas que tengo que cerrar". "Me ha demostrado que no confía en mi, no se apoya en mi, y yo no puedo confiar en una persona que hace públicamente lo que ha hecho", confiesa, "la relación con mi hermano hasta aquí ha llegado, yo no puedo hacer más".

También ha aprovechado para hablar de su polémica con Alba Carrillo; "No lo considero amistad, una amiga no te hace esas cosas. No tengo nada más que hablar con ella. Le mando un beso de 'no amiga' a 'no amiga', que se que no lo está pasando bien".