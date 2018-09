Desde Bali y con mucho humor, Diego Matamoros, el hijo de Kiko Matamoros, ha querido reírse de Makoke. La ahora ex pareja de su padre ha sido una de las últimas confirmadas en 'GH VIP 6', algo que ha desatado las mofas de Diego. Y es que, si Diego nunca ha tenido problemas para criticar a Makoke, ahora que la ex chica del Cupón ya no es la pareja oficial de Kiko, Diego ha desatado todo su ingenio para menospreciar las habilidades de Makoke como concursante de reality. "Ya tenéis al mueble con cláusulas por allí. Que disfrutéis de lo que queda del verano", comentaba en sus redes sociales en relación a Makoke.

Por otro lado, Diego ha querido aclarar que no será parte del concurso. "Para todos los que especuláis con mi entrada en 'GH VIP' os puedo decir que estoy de luna de miel", ha comentado. Sin embargo, una pregunta cabe: ¿La ausencia de Diego en el reality se debe a una de las "cláusulas" del citado "mueble" o a una decisión propia?



Makoke, por su parte, permanece ajena a la polémica, mostrando toda su ilusión ante la idea de ser parte de 'GH VIP'. "Y me voy con ilusión y muchas ganas de mostraros cómo soy. Me atrevo a entrar en la casa. Estoy preparada y deseando vivir esta aventura única", comentaba en redes sociales.